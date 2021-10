La SNCF et Babilou ouvrent une crèche interentreprises gare du Nord

Dans ces locaux, auparavant occupés par La Poste, cette nouvelle crèche, baptisée Wagonnet, peut recevoir trente enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Depuis son ouverture le 25 octobre, douze enfants ont été accueillis dans cette structure colorée de 345 m2, située à proximité de la gare routière. Ce nouveau service s'adresse aux salariés dont l'entreprise a auparavant noué un partenariat avec le gestionnaire de crèches privées Babilou et habitant à proximité de la crèche. "Ce qui fait sens aujourd'hui, c'est d'installer les crèches interentreprises à proximité d'une gare et non dans les entreprises", a estimé le président et cofondateur de Babilou, Rodolphe Carle. Selon lui, laisser son enfant à la crèche avant de partir est "beaucoup plus pratique" puisque les parents ne sont plus obligés de se déplacer tôt le matin en transport en commun avec leurs enfants en bas âge.

Il s'agit de la deuxième crèche installée dans d'anciens locaux de la SNCF, après la gare de Roanne (Loire) où a été ouverte en août 2010 une "micro crèche" de dix enfants dans l'ancienne bagagerie. "Implanter des crèches participe à faire de la gare un quartier à part entière dans la ville, qui répond aux attentes et besoins des voyageurs", a expliqué Sébastien Van Hoove, directeur général adjoint d'A2C, la filiale de Gares et Connexions (division de la SNCF), en charge de la commercialisation des espaces en gare. Forte de cette expérience, la SNCF entend déployer de nouvelles crèches sur l'ensemble du territoire. La compagnie ferroviaire ouvrira début 2013 une crèche de 320 m2 en gare d'Amiens. De nouvelles structures devraient également voir le jour sur l'ensemble du territoire français, notamment en région parisienne, dans le cadre de l'appel à intérêt lancé l'année dernière sur 61 sites ferroviaires, auquel 38 opérateurs ont répondu. Cette initiative destinée aux parents prend place dans le cadre d'une politique de la SNCF qui veut accroître l'offre de services dans les gares, allant de la petite épicerie aux services médicaux, en passant pas la location de bureaux d'affaires (prévu au Mans en 2013).