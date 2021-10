La simplification de la vie des entreprises est une petite victoire

CroissancePlus explique aux pouvoirs publics depuis de nombreuses années la nécessité d’alléger les obligations administratives redondantes. C’est pourquoi nous nous félicitons du principe du « dites-le nous une fois », car il répond à notre attente.



La suppression de l’indicateur « 040 » est également une disposition pour laquelle nous nous étions battus. Elle permet de mettre un terme à la stigmatisation des entreprises ayant connu une faillite et de reconnaître enfin le droit à l’échec.



Enfin, le principe du « silence de l’administration vaut accord » est une bonne nouvelle, même s’il nécessitera une simplification entre l’administration d’Etat et les collectivités locales.



Nous sommes convaincus que si le gouvernement aide les entrepreneurs à libérer leur temps des carcans administratifs pour se consacrer au business, ils pourront ensuite accroître leur développement et donc leurs recrutements. La simplification administrative peut donc être source de croissance !



Plus globalement, les mesures de simplification annoncées ne constituent pourtant pas un "choc ". Il est impératif que le gouvernement fasse des propositions plus ambitieuses pour simplifier la vie des entrepreneurs et libérer les énergies. Pour en arriver là, le Conseil de la simplification dirigé par Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, dont nous saluons la création, devra présenter 2 mesures essentielles pour lesquelles les entrepreneurs sont engagés.



1/ la suppression des effets de seuil et la fusion des instances de représentation du personnel

Stanislas de Bentzmann, Président de CroissancePlus : « Les effets de seuil sont des freins à l’embauche. Par exemple, lorsqu’une entreprise veut recruter un 50ième collaborateur, elle subit de nouvelles taxes et perd des avantages. D’autre part, les PME sont rarement entourées des spécialistes juridiques et RH nécessaires pour passer ces seuils ».



2/ la généralisation de la procédure de rescrit fiscal, qui devrait être anonyme

« Il faut arrêter la multiplication des contrôles fiscaux dans tous les domaines. Le rescrit fiscal doit devenir la norme, le contrôle doit être une exception ! » Confirme Nicolas d’Hueppe, Vice-président de CroissancePlus.



Nos propositions ne sont pas idéologiques mais pragmatiques. Elles sont issues de témoignages concrets d’entrepreneurs. Leurs objectifs : permettre aux entreprises de grandir, de créer des emplois pérennes et de la croissance pour notre pays.