La SGP va atteindre son objectif de 20 % des paiements dédiés aux TPE/PME

Ainsi, la Société du Grand Paris pense atteindre son objectif de faire réaliser au moins 20 % des montants des marchés aux TPE et PME d’ici la fin des travaux. A ce jour, plus des deux tiers des marchés de génie-civil ont été attribués. La Société du Grand Paris notifie désormais, depuis plusieurs mois, les marchés d’aménagement et d’équipement des gares et ouvrages de service avec la volonté de faire en sorte que ces marchés bénéficient à un maximum de TPE et PME. La SGP souhaite poursuivre les efforts avec les marchés d’aménagement des gares.

Jean-François Monteils, président du directoire de la Société du Grand Paris « salue les efforts des grandes entreprises titulaires de nos marchés pour impliquer les TPE et PME ». De nombreux marchés sont encore à attribuer ». Il « invite les organisations professionnelles à se mobiliser et les PME à se regrouper pour répondre aux nombreux appels d’offres en cours concernant l’aménagement des gares, tous corps d’état confondus. »