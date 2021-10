La SGP attribue le marché d'aménagement de la gare Villejuif Institut Gustave-Roussy

Le montant du marché s'élève à 82 millions d'euros (hors taxe). Les travaux qui débuteront en août 2021 comprennent la réalisation du gros-œuvre, de la charpente métallique, du clos couvert – couverture, étanchéité et façades extérieures –, des corps d'état architecturaux – cloisons, habillages intérieurs, plafond, peinture, revêtements de sol – et des corps d'état techniques – électricité, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage –, la réalisation des voiries et réseaux divers ainsi que l'installation d'équipements divers nécessaires au fonctionnement de la gare.

Future gare Villejuif Institut Gustave-Roussy Le projet prévoit que la nouvelle gare, dont la mise en service est prévue en 2025, sera desservie par les lignes 14 et 15. Située dans le parc départemental des Hautes Bruyères, elle pourra accueillir quotidiennement 100 000 voyageurs. Après le creusement de la partie souterraine de la gare, le chantier a franchi une étape majeure en 2020 avec la traversée des tunneliers Allison et Amandine, chargés de creuser respectivement une partie des lignes 14 et 15.