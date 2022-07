La septième finale de Made in 92 se déroulera en septembre

Cette année, le thème du concours porte sur « Entreprendre, c’est mon sport ! » et après des mois de sélections et de dépôts de candidature, la finale se déroulera le 14 septembre prochain à Suresnes, dès 18h30, à l’occasion d’une grande soirée.

Mettre à l’honneur les entrepreneurs du territoire

Soutenu par le département des Hauts-de-Seine, ce concours ambitionne de mettre en lumière les talents de l’entrepreneuriat alto-séquanais et leur propose de remporter un entraînement aux concours, de la mise en relation ou encore une dotation financière. Sur les 18 projets sélectionnés dans les sept catégories du concours lors des demi-finales Nord et Sud, dix deviendront lauréats de cette septième édition de Made in 92.

Pour les départager, l’ensemble des entrepreneurs sélectionnés pitcheront le 14 septembre leur projet d’entreprise devant un jury composé d’experts et du territoire. A la clé, des dotations financières sont prévues pour tous les lauréats. Le public aura même son mot à dire puisqu’il décernera le Prix du Public à l’un des finalistes. Lors de la finale, un Grand témoin montera aussi sur scène pour parler de son parcours d’entrepreneur et encourager les lauréats avant la remise des prix.

Les finalistes de cette 7ème édition par catégorie