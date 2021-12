La semaine de streaming & entertainment pour Vaincre la Mucoviscidose revient du 13 au 19 décembre 2021 : en online et offline

La 1ère édition deStream Against Muco (SAM) avait réuni plus de 40 personnalités du web multiplateforme, multi contenu, multiformat et permis de collecter plus de 51 000 € !

Cette seconde édition basée sur les mêmes principes clés compte réunir un maximum de personnalités d’horizons différents sur des plateformes et réseaux différents. Elle se tiendra en online sur toute la semaine, mais aussi en offline le temps d’un week-end, les 18 et 19 décembre. Ce week-end “physique” aura lieu dans la salle emblématique de l’Espot à Paris.



L’Espot, permettra aux nombreuses personnalités du web engagées sur cette édition de Stream Against Muco de se rassembler et de se lancer des défis pour récolter des dons. De plus, ils auront l’occasion d'échanger avec des malades et bénévoles de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

“Aujourd’hui, un malade atteint de mucoviscidose sur deux meurt avant l’âge de 34 ans. La plupart des gamers et des streamers n’ont pas cet âge. Cette communauté a souhaité s'associer à la lutte contre la mucoviscidose et l’association est fière de cet élan de solidarité. C’est encore une fois l’occasion de montrer pour la communauté du gaming et du streaming son engagement citoyen", commente Thierry Nouvel, directeur général de Vaincre la Mucoviscidose.

Pour cette édition de SAM, nous pouvons toujours compter sur la générosité de partenaires tels que TCL ou encore Klim, déjà présents l’année dernière. Vertex Pharmaceuticals et Viatris rejoignent l’aventure pour cette nouvelle mouture avec de belles promesses de dons, tout comme Disneyland Paris qui offre des centaines de cadeaux Disney que les Streamers pourront faire gagner à leurs communautés lorsque des objectifs de dons sont atteints. Aussi il sera possible de gagner 1 an de bonbons grâce à Haribo et de délicieuses recettes de Michel et Augustin.

Le programme de Stream Against Muco est disponible sur la page du site de Vaincre la Mucoviscidose : https://sam.vaincrelamuco.org

Des relais seront aussi orchestrés sur les réseaux sociaux de l’association afin de suivre au mieux l’événement et mobiliser le maximum de personnes.

7 jours pour se divertir, se mobiliser et faire connaître la maladie et les actions de l’association à travers les univers gaming et entertainment.

L’ensemble des dispositifs de dons seront disponibles : sms au 92120, réseaux sociaux, web, directement sur les plateformes de streaming.