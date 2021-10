La Seine-Saint-Denis réclame des

« En matière de vaccination, le compte n'y est toujours pas, je demande une accélération la semaine prochaine », a plaidé sur RTL Stéphane Troussel, en appelant à « tout tenter pour éviter un confinement généralisé ». « Dans mon département, on sait maintenant, après les premières semaines de vaccination, que les plus fragiles, les plus précaires, les plus isolés, les plus vulnérables, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher en priorité », a-t-il expliqué.

« Il faut des doses supplémentaires parce que, avec le système actuel, notamment par les plateformes numériques, ils n'y parviennent pas », a-t-il insisté. Il a aussi déploré que des Parisiens viennent se faire vacciner dans son département. « Dans certains centres de vaccination de la Seine-Saint-Denis, il y a parfois 35 % d'habitants seulement du territoire », a-t-il indiqué, expliquant avoir du coup ouvert la semaine dernière « un centre spécifiquement dédié aux habitants de la Seine-Saint-Denis ».