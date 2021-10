La Seine-Saint-Denis partenaire de la 8e édition de “Créatrices d'Avenir”

En devenant partenaire de cette 8e édition, le ME93, réseau d'entrepreneurs de Seine-Saint-Denis,« confirme son engagement en faveur de la mixité professionnelle et du monde de l'entrepreneuriat ».

Depuis plusieurs années, le ME93 soutient la création d'entreprise en accompagnant au quotidien ses adhérents, dirigeantes et dirigeants d'entreprise, à travers des échanges d'expériences, des mises en relation, et sa plateforme numérique juridique et informative.

Comme l'explique Stéphanie Monjoin, déléguée générale du ME93 : « Le ME93 rassemble des entrepreneurs de tous horizons et de tous secteurs. Il mobilise chaque année des femmes et des hommes qui, au sein de leur entreprise, souhaitent s'engager dans la réussite, le partage de savoir-faire et l'échange. »

Dans le cadre de ce partenariat, le ME93 offrira à chacune des 15 finalistes du concours une adhésion d'un an à son réseau, donnant accès à l'ensemble des services proposés et aux événements organisés (petits-déjeuners thématiques, réseaux business...). Il participera au jury final de sélection des lauréates et remettra un Trophée “Créatrices d'Avenir” lors de la cérémonie de clôture.