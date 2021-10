Hauts-de-Seine : Le prix « Entertainment & Culture » pour la Seine musicale

C'est le Club des entreprises du Grand Paris et ses partenaires qui ont lancé cette première édition des « Prix du Grand Paris ». Ces récompenses distinguent les acteurs, démarches, initiatives, projets publics ou privés, individuels ou collectifs les plus signifiants au regard des enjeux métropolitains du Grand Paris : énergie, mobilité, habitat et logement, environnement, architecture, enseignement supérieur, recherche et innovation, etc.

Parmi les lauréats, la Seine musicale, qui ouvrira ses portes le 22 avril, prévoit le croisement des publics dans son auditorium (1 150 places) et dans sa grande salle modulable pour les musiques amplifiées (4 000 à 6 000 places). Cet équipement culturel propose, par ailleurs, des actions pédagogiques et des rencontres de tous les publics avec l'ensemble en résidence Insula orchestra, orchestre sur instruments d'époque dirigé par Laurence Equilbey, et la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris. Des espaces de répétition, un espace entreprise de 2 660 m2 et des commerces à vocation sociétale et culturelle complètent cet équipement.

Implanté sur l'Île Seguin à Boulogne-Billancourt, cet équipement culturel à rayonnement international est mis en œuvre par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine avec Tempo - Île Seguin, un groupement constitué de Bouygues Bâtiment Île-de-France, Sodexo, Infravia et TF1.