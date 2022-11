La Seine à Vélo séduit de plus en plus

« La Seine à Vélo : encore en construction… et déjà incontournable », voici le résumé que les élus des 15 territoires membres du Comité de pilotage de « La Seine à Vélo » ont donné à l’état actuel du projet, lors de leur dernière réunion. La fréquentation de cet itinéraire cyclable de 520 kilomètres, qui relie Paris à la mer, en passant au cœur de huit départements franciliens et normands, a considérablement augmenté en 2022 par rapport à 2021. « Nous pouvons déjà tirer un premier bilan positif », s’est félicité Thomas Elexhauser, chef de fil du Comité d’itinéraire La Seine à Vélo.

Devenir un itinéraire national incontournable

Pour entretenir cette dynamique, le Comité de pilotage a défini les grandes priorités sur la phase 2023-2027. Ils ont ainsi décidé de poursuivre l’aménagement et l’entretien de l’infrastructure, de concevoir un produit touristique « La Seine à Vélo » impliquant la structuration d’une offre de services et d’équipement pour un accueil de qualité, ainsi que d’amplifier la notoriété de ce parcours. Le tout pour davantage de sécurité et d’attractivité afin d’en faire un itinéraire national incontournable.

Enfin, « La Seine à Vélo » a acté l’arrivée de la ville de Paris dans la gouvernance de son comité à compter de 2023.