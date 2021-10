La Science se livre explore le temps

Cette nouvelle édition propose au grand public d’explorer le thème du Temps. Expression présente dans tous les domaines de notre vie quotidienne, le Temps est une notion pourtant difficile à appréhender, sujet inépuisable, sur lequel scientifiques et philosophes ne cessent de s’interroger. Plus de 140 animations gratuites pour petits et grands sont programmées : expositions, visites guidées, conférences, rencontres, ateliers, lectures, projections. Le public pourra découvrir, tester, expérimenter, une grande variété de propositions. Cette année, l’accent est mis sur les rencontres entre les chercheurs et le grand public pour favoriser les échanges, les débats et la confrontation d’idées. Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste avec une multitude d’ateliers ludiques menés par des médiateurs scientifiques. Cette année, une action de médiation pour le public éloigné de la culture sera mise en place, en lien avec le service pénitentiaire de la Maison d’arrêt de Nanterre.

La manifestation fédère les médiathèques et bibliothèques des Hauts-de-Seine, l’association BIB 92, les trois musées départementaux – le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Albert-Kahn, musée et jardin départementaux à Boulogne-Billancourt et le musée du Domaine départemental de Sceaux –Sèvres– Cité de la Céramique, le Cube et l’Ecla/MJC de Saint-Cloud, soit une trentaine d’acteurs.