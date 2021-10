La Science se livre dans les Hauts-de-Seine

Expositions, visites guidées, conférences, rencontres, ateliers, lectures et projections et émailleront cette quinzaine. Comme le souligne le Conseil général, « le public pourra découvrir, expérimenter, une grande variété de propositions. Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste avec une large offre d’ateliers scientifiques ludiques pour une approche concrète des sciences ». L’objectif de cette manifestation annuelle est notamment « de rendre la science accessible au plus grand nombre et de créer des vocations ».

Dans le cadre de l’opération « Eteignez vos portables », deux parcours sont proposés aux collégiens : « A la recherche de l’eau et de la vie dans l’Univers », en collaboration avec l’Observatoire de Paris, et « Un parcours autour du Prix la science se livre ». Les élèves désigneront leur livre « coup de cœur » avec la participation du réseau des médiathèques de Clamart.

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat renouvelé cette année avec la Maison d’arrêt de Nanterre, une conférence atelier sur le vivant sera proposée à un groupe de détenus, en collaboration avec le CNRS – Délégation Île-de-France Ouest et Nord et les Archives départementales des Hauts-de-Seine.