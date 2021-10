La Science livre ses lauréats 2019

Les objectifs de cette opération s'inscrivent dans la politique d'accès à la culture pour tous que le département mène activement. Sa thématique “Animal-humain” fera ainsi l'objet de 150 rendez-vous, au contact de chercheurs, de professeurs et de réalisateurs dans 50 lieux partenaires du département, et ce jusqu'au dimanche 10 février.

Dans la catégorie “adultes”, L'ironie de l'évolution, de Thomas C. Durand, publié au Seuil, a remporté les suffrages du jury pour sa mise en lumière d'un étonnant paradoxe : comment l'évolution de notre cerveau explique notre résistance aux théories darwiniennes ?

Parce que la science s'adresse aussi à la jeunesse, le prix “adolescent” a été décerné à l'ouvrage Animaux médecins d'Angie Trius, Mark Doran et Julio Antonio Blasco Lopez, qui présentent 14 remèdes concoctés par les animaux eux-mêmes en vue de se guérir naturellement des maladies.

Chaque prix s'est vu décerner une dotation départementale de 3500 euros, « afin d'encourager les auteurs dans leur démarche de diffusion de la science au grand public ». Les deux ouvrages verront de surcroît leur diffusion soutenue par la préfecture des Hauts-de-Seine dans les bibliothèques et médiathèques départementales, ainsi que dans les collèges alto-séquanais.

Les critères d'évaluation des dix lauréats en vue de la prime finale se sont portés sur l'originalité des sujets abordés, la rigueur scientifique de leur contenu et les qualités de transmission des connaissances au public. Le jury, présidé par Pierre-Henry Gouyon, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, et composé d'experts du monde du livre et de scientifiques, comptait également la voix de collégiens des Hauts-de-Seine pour la consécration du prix “adolescent”.