La Samaritaine pourrait ne pas rouvrir avant

"Les deux permis de construire que nous avons obtenus en décembre de la mairie de Paris pour le projet ont été attaqués. Il y a des recours et on ne sait pas combien de temps cela prendra", a déclaré Olivier Lefebvre, directeur des opérations hôtelières de LVMH. "Officiellement, l'ouverture est prévue pour 2015, mais en fait aujourd'hui c'est plutôt 2016-2017", a-t-il dit. La nouvelle Samaritaine, installée entre la Seine et la rue de Rivoli, inclura de nombreux commerces, dont 2 000 m2 consacrés aux montres, un hôtel de luxe Cheval Blanc, des bureaux, une centaine de logements sociaux et une crèche.

Le projet représente un investissement de près de 460 millions d'euros et plus de 2 100 emplois. Le 18 décembre, après de longs mois de négociations avec LVMH et malgré le mécontentement de nombreux riverains, la mairie de Paris avait finalement accordé au numéro un mondial du luxe les deux permis de construire requis pour lancer les travaux de transformation. Mais depuis, plusieurs recours ont été déposés par des associations de sauvegarde du patrimoine, cette fois contre la ville de Paris.

Elles contestent la conformité du dossier avec les règles d'urbanisme et s'inquiètent de la transformation très moderne d'une façade du côté de la rue de Rivoli. "L'ancien magasin des nouveautés" avait été fermé à l'été 2005 pour cause de vétusté et de dangerosité. Concernant l'hôtel Cheval Blanc, "notre objectif est d'en faire le plus bel hôtel urbain du monde", avait indiqué en décembre Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH et en charge du projet Samaritaine, en soulignant que "95 % des chambres donneront sur la Seine, de Notre-Dame à la Tour Eiffel".