La “Rungis Académie” a inauguré son parcours pédagogique

L’ambition pour cette première promotion 2022/2023 est de former 1 000 apprentis. Les partenaires de la Rungis Académie – CFA Médéric, Compagnons de Devoir, EMAC, CFPPA, Ifocop, Louvres Hotels/Chaud Devant, Andes, Lenôtre... – s’associent pour proposer un événement autour de la valorisation d’un circuit alimentaire éco-responsable et apporter des réponses à la question : “Comment produire, consommer et cuisiner plus responsable ?”. Durant ces journées de parcours pédagogique immersif et ludique, les jeunes ont eu l’opportunité de découvrir les métiers de l’alimentation de demain.

Pour ce premier événement, les participants ont bénéficié d’une visite axée sur la sensibilisation aux circuits courts, à la saisonnalité, à la consommation responsable, d’un salon d’exposition avec des ateliers thématiques, de démonstrations métiers et d’animations en cuisine... Comme le précise Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, « nous allons à la rencontre de ceux qui feront le marché de demain et construiront l’alimentation du futur. C’est fondamental pour nous, pour les 18 millions de Français que nous contribuons à nourrir chaque jour et pour l’avenir de nos métiers. »