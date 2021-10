“La Ruche qui dit Oui” ouvre un premier magasin, à Sceaux

La plateforme, qui "met en relation des producteurs locaux et des consommateurs", proposait jusqu'à présent aux consommateurs de commander en ligne et de retirer les produits dans l'un des 800 points de retrait temporaires, ou "marchés éphémères", un peu partout en France. Le fonctionnement de cette boutique, qui doit proposer "des produits locaux, de saison et de qualité" et s'appuie sur un réseau de producteurs situés en Essonne, Seine-et-Marne, ou encore Hauts-de-France, est plus traditionnel et n'a pas pour objectif de faire office de point de retrait de commande.

« La ville de Sceaux entreprend depuis plusieurs années une dynamique forte en faveur du développement des commerces de proximité. C'est pourquoi la Ruche qui dit Oui a voulu s'y installer, pour y poursuivre son ambition première : recréer du lien et favoriser l'alimentation locale au sein des quartiers et des territoires », explique l'entreprise.

Fondée en 2011, elle avait lancé en 2017 "la Ruche à la maison", un service de livraison à domicile à Paris et en Ile-de-France. L'entreprise s'est fixé comme objectif l'ouverture de cinq autres boutiques en Ile-de-France au cours de l'année 2021.