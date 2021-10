La ruche qui dit oui ! lève 1,5 millions d'euros

AMAP, Jardins de Cocagne, livraison de paniers bios : la Ruche qui dit oui ! c’est un peu tout cela mais en version online. Cette plateforme Internet, créée fin 2010 par Guilhem Chéron et Marc David Choukroun, met en relation les petits producteurs locaux (légumes, viandes, produits laitiers, boulangerie…) et les consommateurs à la recherche de produits frais. La vente se fait en ligne et la distribution dans des « Ruches », des marchés éphémères gérés et animés par un entrepreneur ou une association.

Cette entreprise sociale et solidaire a démarré avec peu de moyens. Un premier tour de table de 115 000 euros a été fait auprès de Marc Simoncini, Kima Ventures et Christophe Duhamel, co-fondateur de marmiton.org, pour financer le lancement du site fin 2010. Mais très vite, devant la croissance de l’entreprise, les deux entrepreneurs ont dû envisager une nouvelle levée de fonds.

« Nous avons eu 35 rendez-vous avec des investisseurs, mais peu à peu notre choix s’est affiné. Des relations nous ont parlé de XAnge et de Solid, un fonds solidaire géré par Siparex » raconte Guilhem Chéron.

L’entrée de XAnge (1 million d’euros) et de Solid (500 000 euros en obligations convertibles) va permettre à l’entreprise de poursuivre le développement de sa plateforme, de renforcer le maillage territorial, l’animation et l’accompagnement des responsables de Ruches et d’améliorer la logistique, clé de voûte des circuits courts.

« Nous souhaitons faire évoluer notre plafeforme avec des outils de gestion et de coopération à la portée des producteurs, des animateurs de ruches et des consommateurs » a indiqué Guilhem Chéron.

La montée en puissance du projet a été rapide. La Ruche qui dit Oui ! enregistre aujourd’hui une forte croissance avec 200 Ruches en activité sur toute la France, 15 à 20 ouvertures par mois, 60 000 inscrits dont 10 000 acheteurs réguliers.

