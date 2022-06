La Roboéthique en débat à Villejuif

Les robots font de plus en plus partie de notre quotidien, qu’ils soient assistants personnels, robots de compagnie ou même à usage militaire. Alors que les performances et capacités de ces outils incontournables du XXIe siècle continuent de se développer, de nombreuses questions éthiques se posent. Comment doit-on concevoir des robots ? Dans quel but ? Les lois doivent-elles s’appliquer à ceux-ci ?

Quatre experts proposeront leurs regards croisés sur l’éthique robotique, Joanne Kirkham, Doctorante en droit international à l’Université Paris-Panthéon-Assas ; Laurie Conteville, enseignant-chercheur responsable de la majeure Systèmes robotiques et drones à l’Efrei ; Rodolphe Hasselvander, président fondateur de Blue Frog Robotics et Raja Chatila, roboticien, et professeur émérite en robotique et éthique des intelligences artificielles à la Sorbonne.

