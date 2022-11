La ressource en eau en Île-de-France : colloque à Paris les 7 et 8 novembre

Peu après un été marqué par les canicules, la sécheresse, les incendies, les tensions sur les usages de l’eau et ses atteintes à la biodiversité des milieux aquatiques, cet événement est organisé avec l’appui de diverses institutions, acteurs du monde de la recherche et de la société civile, et entreprises. Michel Riottot, président d'honneur de France Nature Environnement Ile-de-France présente ce colloque.

Quel est l'état actuel de l'approvisionnement en eau en Île-de-France ?

Michel Riottot : Actuellement, l'approvisionnement de l'Ile-de-France en eau naturelle est issu des fleuves, des rivières et des eaux souterraines. Ces eaux sont potabilisées dans des usines situées tout autour de la capitale et distribuées dans des réseaux propres à chaque entreprise, mais qui sont interconnectés en cas de demande de fourniture d’eau. Avec le réchauffement climatique, le débit des eaux de surface risque de diminuer fortement et il n’est pas sûr que les prélèvements d’eaux souterraines puissent compenser. Outre ces soucis d’approvisionnement, il existe dans le sous-sol francilien une nappe souterraine d’eau appelée Albien-Néocomien, nappe d’eau potable dite stratégique qui pourrait approvisionner les Franciliens. Cependant, cette nappe stratégique doit être mieux protégée et il conviendrait de réguler plus attentivement ses usages.

Quelle serait la solution pour réguler cette ressource ?

M. R. : Notre objectif est de protéger les sources d’approvisionnement en eau, diminuer les pollutions de l’eau par toutes les substances rejetées par l’agriculture, nos usines d’assainissement et nos mauvais branchements. Notre action a aussi pour objectif de sensibiliser les populations sur la rareté de la ressource en eau et son aspect épuisable. Ainsi, nous espérons pouvoir faire baisser la consommation d’eau des habitants d’Ile-de-France.

En faisant état de la situation actuelle, en partageant nos connaissances respectives et en fabriquant du commun, un environnement propice à l'élaboration de compromis se crée au nom d'une gestion plus durable et respectueuse de nos espaces d'eau.