La Résidence Bonnet livrée à Cachan

Pour l'ESTP Paris, Spie batignolles boyer vient de livrer 86 studios (de 20 à 27 m²) ainsi qu'un T2 de 40 m², l'ensemble aménagé à l'intérieur d'une résidence neuve de standing de plus de 2000 m² en R+5 sur le campus de l'école.

Sa construction répond à d'ambitieux objectifs de déploiement de nouveaux programmes de formation proposés par l'ESTP Paris, lesquels présentent un impact positif sur l'augmentation de la fréquentation de l'école.

Début février, la Résidence Bonnet a ouvert ses portes à des étudiants et chercheurs de l'ESTP Paris. Les nouveaux utilisateurs ont pu découvrir l'aménagement original de cette résidence, où tout a été pensé pour favoriser les échanges et l'épanouissement de chacun dans un espace offrant à la fois des logements individuels et des lieux de vie communs, desservis à chaque étage par une rue intérieure totalisant près de 700 m² sur l'ensemble des cinq niveaux du bâtiment. Chacun de ces étages présente une homogénéité dans l'aménagement des espaces afin de ne pas créer de rupture dans l'architecture. Le bâtiment offre de grandes terrasses sur trois de ces niveaux (plus de 700 m² de surface totale), toujours dans la perspective de créer des interactions entre utilisateurs, au service d'une qualité de vie partagée par tous.