La requête d’un gendarme contestant l’organisation du temps de travail rejetée par le Conseil d’Etat

La décision dite « Bouillon », rendue par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État en séance du 10 décembre et publiée le 17, est « importante par ses implications pratiques et par le fait qu’elle intervient sur l’articulation entre le droit européen et le droit national » selon la haute cour administrative.

Principe de libre disposition de la force armée

Formulée par un sous‐officier de gendarmerie, la requête demandait au Conseil d’Etat d’annuler la décision de refus du ministre de l’Intérieur de transposer à la gendarmerie départementale l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui renvoie à une directive antérieure adoptée en 1989 sur l’organisation du travail fixant un plafond de 48 heures par semaine.

Une question complexe et sérieuse posée aux magistrats administratifs qui se sont parfois retrouvés face à des réactions simplistes, voire caricaturales : « Les militaires bientôt aux 35 heures ? ».

Ce litige était d’ordre réglementaire et pas individuel, même si le demandeur estimait qu’il faisait plus de 48 heures par semaine en comptant ses astreintes, et opposait le droit européen du travail et le principe constitutionnel français de libre disposition de la force armée.

Une problématique touchant, selon le Conseil d’Etat, à « la charge symbolique de cette question militaire avec le principe d’une armée d’emploi qui doit être disponible en tout temps ».

La décision rejette cette requête au terme d’un raisonnement en trois temps :

1) Affirmation de l’exigence constitutionnelle de libre disposition de la force armée 2) Vérification du champ d’application de la directive européenne du 4 novembre 2003 3) Examen de la réglementation du temps de travail dans la gendarmerie départementale.

Le plafond européen de 48h/semaine inapplicable aux gendarmes

Les magistrats ont considéré que les auteurs de la directive européenne ont fait le choix de prendre en compte la nature de l’activité exercée et non le statut assigné par la loi nationale à telle ou telle catégorie de travailleurs, et d’en exclure d’autres, par exemple susceptibles d’être exercées par les membres des forces armées.

Ils ont également jugé que, compte tenu des exigences spécifiques inhérentes à l’état militaire et des missions incombant à la gendarmerie nationale, les règles en vigueur relatives aux temps de repos et l’organisation singulière de la gendarmerie départementale garantissaient le respect de l’objectif de 48 heures hebdomadaires de temps de travail fixé par la directive. Les juges ont d’ailleurs estimé, au regard de ces spécificités et du logement des gendarmes en caserne, qu’il n’y avait pas lieu d’inclure les astreintes dans leur décompte du temps de travail.