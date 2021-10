La rentrée vélo de Paris La Défense les 23 et 24 septembre

Plus que jamais avec la crise sanitaire, les trajets domicile-travail sont au cœur des débats et les entreprises repensent les déplacements quotidiens de leurs salariés pour s'adapter au mieux à leurs besoins. Paris La Défense et Mobility Makers ont conçu une expérience sur-mesure pour donner envie d'adopter durablement le vélo et faire évoluer la mobilité urbaine : #BIKETOWORK.

@DR