La rentrée des collèges

« Le Département agit à tous les niveaux de la vie scolaire : rénovation des bâtiments, accès au numérique, restauration scolaire, soutien aux élèves en difficultés, actions d'éducation à la citoyenneté, ateliers pédagogiques. » Chaque année plus de 160 millions d'euros sont ainsi consacrés aux actions dans les collèges.

Cette rentrée scolaire est à nouveau marquée par un contexte sanitaire particulier. Le Département se conforme au protocole sanitaire instauré par l'Éducation nationale et applique les mesures nécessaires pour garantir l'accueil des élèves et du personnel dans les meilleures conditions.

Depuis 2020, au niveau de la restauration, le Département expérimente la production de repas sur site. Ce choix présente un double avantage. D'une part, il améliore le plaisir gustatif des élèves avec des produits bruts transformés sur place et, d'autre part, diminue le gaspillage alimentaire grâce à une gestion des quantités au plus près des consommations. Suite au bilan positif de l'expérimentation conduite, le Département à décider d'étendre progressivement ce dispositif.

Dès cette rentrée, ce sont deux nouveaux collèges qui produiront leurs repas sur place et, d'ici 2026, l'objectif fixé est de parvenir à 20 collèges sur la base d'un rythme annuel compris entre un et sept nouveaux établissements.