La relance économique au cœur des votes du dernier Conseil métropolitain

Réuni le 12 février dernier dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Conseil de la Métropole du Grand Paris (MGP), sous la présidence de Patrick Ollier, s'est prononcé sur plusieurs éléments participant de la relance économique, tels que le CRTE, le Fonds Résilience Ile-de-France ainsi que sur des projets structurants, dans les domaines de l'écologie et de l'aménagement du territoire.

Plan métropolitain de relance

Le premier sujet abordé lors du Conseil dans le cadre de ce plan, doté de 110 millions d'euros, et de sa « connexion » avec le plan France Relance de l'Etat, de 100 milliards d'euros, fut le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) entre l'Etat et la Métropole du Grand Paris. Ce contrat s'articule autour de trois thématiques, que sont le développement et le rayonnement économique, la transition écologique et les solidarités, pour lesquelles l'Etat s'engage à mener des actions en faveur des communes de la MGP et pour lesquelles cette dernière accepte de cumuler les efforts financiers. Ainsi, l'Etat et la MGP contractualisent dans l'objectif de relancer une action commune sur des thèmes liés, entre autres, aux centres villes vivants, au soutien aux entreprises, à la relocalisation, au numérique, à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine mais aussi à la rénovation du parc immobilier et à la santé.

Partenariats stratégiques

Le Conseil métropolitain a ensuite délibéré sur la deuxième convention de partenariat entre la Banque des Territoires et la Métropole du Grand Paris, présentée par Éric Cesari, vice-président délégué à la stratégie et aux partenariats institutionnels et portant sur la période 2021-2023. Les élus l'ont adopté à l'unanimité. Dès lors, les deux institutions mobiliseront leurs capacités d'intervention pour accompagner la dynamique de relance économique en matière d'aménagement, d'attractivité, d'habitat, de transition énergétique et d'innovation numérique. Les élus ont également voté à l'unanimité la participation métropolitaine, à due proportion, de 7 millions d'euros au fonds Résilience Ile-de-France, que le Conseil régional souhaite abonder à nouveau, aux côtés des autres collectivités et de la Banque des Territoires, afin de soutenir les TPE et PME du territoire métropolitain. Ce fonds, initié en 2020 et dont la Métropole avait participé à hauteur de 14 millions d'euros, se poursuivra donc en 2021.

Enfin, autre partenariat stratégique sur lequel se sont prononcés les élus, celui ayant trait à la réalisation du Centre aquatique olympique et Plaine Saulnier. A ce titre, un avenant à la convention d'objectifs entre la SOLIDEO, Paris 2024 et la Métropole du Grand Paris a été voté.

Délibérations relatives à l'environnement et à l'aménagement du territoire

Dans le cadre du rééquilibrage territorial, présenté par Georges Siffredi, vice-président délégué à l'Aménagement du territoire métropolitain et Hervé Gicquel, conseiller délégué aux Infrastructures, aux Equipements structurants, à l'Amélioration de l'intégration des abords des autoroutes urbaines, le Conseil métropolitain a voté à l'unanimité une enveloppe de 4 millions d'euros pour le franchissement piéton et cycliste de l'A1 entre les communes de Dugny et du Bourget, sous maîtrise d'ouvrage de la SOLIDEO. Par le vote de la convention de participation financière de la MGP au projet de « redécouverte de la Vieille-Mer », porté par le département de Seine-Saint-Denis, une même enveloppe de 4 millions y a été allouée, afin d'enrichir le cadre de vie des habitants de la commune.

Par ailleurs, a été adoptée une convention d'objectifs et de financement avec l'association Centre-Ville en Mouvement, présentée par Marie-Christine Segui, conseillère déléguée aux Centres-villes vivants, aux Services et aux Commerces de proximité. Ce partenariat permettra à la Métropole d'intégrer le « Réseau national des centres-villes durables » et de lui apporter une expertise spécifique sur son programme « Centres-villes vivants », dont la 2ème édition est prévue dans le cadre du Plan de relance métropolitain.

Enfin, s'agissant de l'environnement, le Conseil métropolitain a voté à l'unanimité le renouvellement de la convention de partenariat avec AgroParisTech et la Fondation AgroParisTech pour la Chaire « Agricultures urbaines, services écosystémiques et alimentation des villes ».

Nouvelle édition du concours IMGP

Enfin, ce Conseil métropolitain fut l'occasion pour Patrick Ollier d'exprimer sa volonté de lancer la 3ème édition du concours Inventons la Métropole du Grand Paris (IMGP), le 1er d'Europe en matière d'architecture et d'urbanisme et qui contribue à l'attractivité et au rayonnement de la Métropole ainsi que, plus largement, à la relance économique du pays. Les projets retenus initient des démarches innovantes en termes d'environnement, d'économie circulaire, de constructions de logements bas carbone ou encore de biodiversité. Le président de la MGP a annoncé que cette 3e édition serait lancée autour des thématiques de l'aménagement des quartiers de gares, de la reconversion des friches industrielles et de la réversibilité de bureaux en logements.

« L'aménagement des quartiers de gares représente l'une des préoccupations de l'Etat et je pense que ce sont les maires qui doivent s'en occuper. », a précisé Patrick Ollier, ajoutant avoir « confié le suivi de ce concours à Jacques-Alain Benisti, conseiller métropolitain délégué au suivi d'Inventons la Métropole du Grand Paris et des grandes opérations métropolitaines ».