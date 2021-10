La Région va participer au PIC

Ce plan a pour objectif de former un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés et un million de jeunes peu qualifiés et éloignés du marché du travail, sur l'ensemble du territoire français.

Pour Valérie Pécresse : « À l'heure où la reprise de l'économie française gagne en vigueur, il est important pour la Région Île-de-France d'investir plus que jamais sur le développe- ment des compétences, notamment pour les publics les plus en difficulté, afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. »

Pour y parvenir, la Région Île-de-France propose de se mobiliser prioritairement sur le développement de formations aux savoirs transversaux, d'augmenter le nombre de places de formation sur des dispositifs qualifiants, développer le nombre de places de formation sur les dispositifs dédiés aux jeunes en insertion, et de renforcer son programme de formations innovantes.

Avec ce Plan d'investissement compétences (PIC), la Région devrait augmenter le nombre de stagiaires en formation, qui passerait de 39 000 à 70 000.