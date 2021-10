La Région soutient la création de tiers-lieux

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la stratégie “#Leader”, qui consiste à développer l'attractivité, la compétitivité, l'entrepreneuriat et l'innovation en Île-de-France et à agir collectivement au service des entreprises et de l'emploi pour tous les Franciliens. Actuellement, autour de 900 tiers-lieux existent sur le territoire francilien, selon le recensement effectué par l'Institut Paris Région en 2020. Environ 80 % d'entre eux se concentrent dans la capitale et la petite couronne. Selon la Région, « cette offre, insuffisante à l'échelle de l'Île-de-France, creuse les inégalités territoriales entre la petite et la grande couronne ». L'objectif de 1 000 tiers-lieux à l'horizon 2021 avait été fixé dès 2016, en doublant prioritairement les implantations en milieu rural.

La Région ouvre pour l'année 2021 cet appel à projet, doté de 2 000 000 d'euros. Il s'adresse aux collectivités locales, aux associations ou aux entreprises (quels que soient leur taille ou leurs statuts juridiques), ainsi qu'aux établissements publics et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Les candidatures devront répondre aux critères suivants :

- la contribution à la réduction des inégalités d'accès aux tiers-lieux en Île-de-France, notamment en grande couronne et dans les zones politique de la ville ;

- la nature du projet, le design du site et son adéquation à un besoin exprimé ;

- le maintien ou la création d'activités économiques notamment dans les zones rurales ;

- la qualité des liens avec l'écosystème local ;

- le modèle économique et la viabilité du projet.

Toutes les candidatures doivent se faire en ligne sur le site : https://mesdemarches.iledefrance.fr, jusqu'au 9 mai avant minuit.