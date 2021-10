La Région signe un cadre d'engagement avec des acteurs de l'énergie

La Région a souhaité « proposer à ses partenaires – RTE, Enedis, GRT Gaz, GRDF, Agences locales de l'Energie et du Climat, syndicats intercommunaux... – un cadre d'engagement pour la transition énergétique en Île-de-France, qui matérialise la volonté partagée des signataires d'œuvrer conjointement et concrètement à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique fixés pour l'Île-de-France à l'horizon 2030 et 2050 ».

Comme le souligne Valérie Pécresse, « La Région est fière de porter haut l'ambition de cette nouvelle stratégie de rupture, et du travail commun accompli en faveur des Franciliens, à qui nous proposons un nouveau cap qui tourne le dos au retard accumulé depuis tant d'années. Je veux faire de l'Île-de-France une Région métropole pilote au niveau européen pour l'énergie et le climat. C'est aujourd'hui le démarrage d'une course de vitesse pour laquelle la Région donne le départ. »

Ce cadre acte des champs de partenariat et des projets opérationnels visant « à la promotion de la sobriété énergétique, de développement des énergies renouvelables et de récupération locale, au déploiement de la mobilité propre, au développement de l'efficacité énergétique, à l'encouragement de l'innovation sur les technologies d'avenir et au développement de l'emploi et en particulier la structuration des filières relatives aux métiers de la transition énergétique ».