La Région s'engage dans la stratégie de dépistage et de tests

Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie de déconfinement mise en œuvre depuis lundi 11 mai, la Région va plus loin, en s'engageant activement dans la stratégie de dépistage et de tests, condition indispensable pour mieux connaitre la circulation de la maladie mais aussi pour casser les chaines de contamination.

150 hôtels pour héberger les volontaires testés

Ainsi, la Région sera aux côtés de la Préfecture de Région et de l'Agence régionale de santé pour participer à la constitution des équipes mobiles de tests et proposera des solutions concrètes – 150 hôtels, 7 000 chambres – pour héberger les personnes volontaires testées Covid+. La Région proposera aussi de mettre à la disposition des acteurs de santé plusieurs centaines de milliers de tests PCR et de mobiliser les réseaux de laboratoires privés afin d'augmenter les capacités de dépistage.

Don de tests sérologiques rapides

En outre, sollicitée par les personnels soignants franciliens, durement éprouvés par la pandémie et qui souhaitent savoir s'ils ont été contaminés par le virus, la Région Île-de-France leur fera don de tests sérologiques rapides pour les éclairer sur ce point. A l'issue d'une mise en concurrence, deux laboratoires français ont ainsi été choisis, dont la fiabilité et la qualité des tests vient d'être confirmée par les autorités scientifiques et notamment l'Institut Pasteur : Laboratoire AAZ et, Laboratoire NG Biotech.

Une démarche similaire sera engagée pour pouvoir proposer aux personnes fragiles un test rapide de diagnostic, sous la supervision de professionnels de santé et tout particulièrement de biologistes. Pour mener à bien cette politique, la présidente de Région, Valérie Pécresse, a officialisé une commande de 150 000 tests Covid-Presto auprès du laboratoire francilien AAZ. Elle s'est rendue, avec Farida Adlani, vice-présidente chargée des Solidarités, de la Santé et de la Famille et Pierre Deniziot, Délégué spécial chargé du Logement et du Handicap, sur le site d'assemblage et de conditionnement, effectué par l'Esat (association d'aide à l'accompagnement social et professionnel) Tech'Air de Villiers-le-Bel (95) qui emploie 140 salariés en situation de handicap.

Cinq millions de tests sérologiques

Enfin, la Région Île-de-France ouvrira la possibilité aux entreprises et collectivités franciliennes de commander 5 millions de tests sérologiques sur sa centrale d'achat, comme elle l'a fait pour les masques. Ces mesures mises en œuvre par la Région Île-de-France conjuguées à celles de l'État, permettront de poursuivre la mobilisation totale dans cette crise sanitaire exceptionnelle.