La Région renforce son action pour l'emploi dans les quartiers

La visite était axée sur les missions du PACE et son offre de service et sera suivie d’un échange avec six porteurs de projet ayant bénéficié du soutien du PACE porté par la Maison de l’emploi et des entreprises des bords de Marne. Ces porteurs de projets ont raconté comment et pourquoi ils sont entrés en contact avec le PACE et ont fait le bilan de cet expérience. Pour mémoire, les PACE sont pour l’instant au nombre de sept en Île-de-France. Implantés dans les quartiers en difficulté, ils ont pour objectif de favoriser l’emploi et le développement des territoires en promouvant la création d’entreprise. Les jeunes des quartiers et les femmes sont les premiers publics visés. Ce dispositif devrait être renforcé à l’issue de la séance plénière du Conseil régional. Il répond à un triple objectif :

Assurer l’accueil, la première information et l’orientation des porteurs d’idées ou de projets de création d’activités

Constituer un espace ouvert de documentation et de créativité pour les porteurs d’idées et un espace de travail et d’échanges pour les partenaires de la création d’activités.

Participer à l’animation et à la coordination des réseaux locaux et régionaux de sensibilisation et d’appui à la création d’entreprise.

Les PACE figurent parmi les dispositifs qui seront rénovés, clarifiés et renforcés avec le rapport cadre « La politique régionale en faveur de l’entreprenariat » qui vise à renouveler le soutien pour les publics issus des quartiers politique de la ville. Ces publics sont éloignés de la création d’entreprise et sont largement fragilisés par la crise économique et sociale.