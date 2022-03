La Région organise un budget participatif écologique et solidaire

Toutes les associations, les collectivités et les entreprises franciliennes sont incitées à présenter un projet à la Région pour pouvoir obtenir une aide financière. Pour pouvoir bénéficier du budget participatif écologique et solidaire, le projet doit entrer dans l’une des six thématiques suivantes :

L’alimentation

Les espaces verts et la biodiversité

Le vélo et les mobilités propres du quotidien

La propreté, la prévention et gestion des déchets et l’économie circulaire

Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

La santé environnementale

Un même candidat ne peut déposer que 10 projets maximum par édition, qui peuvent être locaux ou nationaux. Présentés uniquement dans le cadre du Budget participatif, et réalisables à terme, ils peuvent bénéficier d'un financement compris entre 1 000 et 10 000 euros selon des barèmes préétablis couvrant les dépenses d’investissement. Le budget participatif, écologique et solidaire représente au total 540 millions d’euros répartis sur cinq ans. Depuis sa création, il a déjà permis de financer 1640 projets. Les projets devront être déposés avant le mois d’avril 2022. Les Franciliens âgés de 15 ans et plus, auront jusqu’au mois de septembre pour voter.