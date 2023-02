La Région lance Oriane, une plateforme pour l’orientation

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et son vice-président chargé de la Jeunesse, de la Promesse républicaine, de l’Orientation et de l’Insertion professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Othman Nasrou ont dernièrement annoncé la création d’Oriane, l’agence de la promesse républicaine et de l’orientation, qui est déjà opérationnelle.

Orientation, lutte contre le décrochage et insertion

Cette agence propose aux Franciliens des services et des solutions afin de les accompagner dans la recherche d’une orientation scolaire et universitaire, d’une formation initiale ou professionnelle, d’une reconversion, mais aussi d’un stage ou d’un emploi en Île-de-France. L’objectif de la plateforme est de « garantir un meilleur accès à l’orientation et une insertion professionnelle ». La région a fixé trois missions concrètes à l’agence Oriane : l’orientation, la lutte contre le décrochage, ainsi que l’insertion et le placement.

Toutes les informations sur www.oriane.info/