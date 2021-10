La Région lance le 1er challenge international en IA

«On estime que l'Intelligence Artificielle contribuera à hauteur de 12,5 trillions d'euros sur l'économie mondiale et permettra de créer de 555 à 890 millions de nouveaux emplois », a tweeté Valérie Pécresse, présidente de la Région. Cette dernière est ravie de soutenir le lancement du Challenge AI Paris Region.

Forte d'un environnement propice à l'innovation avec ses 8 000 start-up, 1 300 laboratoires de recherche et 162 000 chercheurs, l'Ile-de-France est la première région économique d'Europe. Elle entend ainsi jouer un rôle majeur dans le développement des nouvelles technologies liées à l'IA, qu'elle considère comme « l'un des grands enjeux économiques et sociétaux de demain ».

Le challenge qu'elle lance illustre son ambition mondiale dans les domaines de l'IA de l'ensemble de l'écosystème francilien et en particulier les champs de la mobilité et de l'industrie 4.0 (infrastructure, applications, plateforme).

Dix entreprises seront présélectionnées le 3 juillet prochain par un jury d'experts et bénéficieront d'un accompagnement entre juillet et septembre. À la suite de quoi trois lauréats finaux seront désignés. Les vainqueurs seront annoncés lors des assises de l'IA début octobre, événement fédérateur et structurant pour l'IA francilienne et son rayonnement international sous la coprésidence de Bertrand Braunschweig, directeur de l'Inria et président du jury.

Le prix d'un million d'euros (700 000 € pour le gagnant et 150 000 € pour les deux autres) sous forme de dotation en capital, permettra à la Région, au travers du fonds d'investissement régional « Paris Region Venture Fund » et de CEA Investissement, filiale du CEA, de soutenir dans la durée, le développement stratégique et commercial de trois acteurs émergents de l'IA en Île-de-France.