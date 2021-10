La Région invite les lycéens à pousser la porte des librairies

Pendant 15 jours, l'univers chaleureux des librairies accueillera une cinquantaine de classes de lycées franciliens.

Durant deux heures, les élèves profiteront d'échanges nombreux, riches et variés : échanges tout d'abord avec le libraire qui les accueille et leur présentera son espace, son métier et son parcours ; échanges ensuite avec un auteur autour de son travail, sa façon d'appréhender l'écriture, son rapport à la lecture, ses sources d'inspirations, etc.

Pour clore chaque rencontre, les lycéens échangeront avec l'ensemble des professionnels présents qui auront plaisir à les accompagner dans le choix d'un livre qu'ils pourront s'offrir grâce au chèque-lire d'une valeur de 18 euros offert à cette occasion par la Région.