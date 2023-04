La région Île-de-France lauréate de deux prix

L’organisme Environmental Finance a décerné, jeudi 6 avril, deux prix à la région Île-de-France, à savoir celui de l’émission obligataire durable de l’année d’une collectivité territoriale et celui de l’innovation pour l’utilisation des fonds réalisée après chaque emprunt. Ces récompenses mettent en lumière le travail réalisé par l’ensemble des équipes en faveur « des financements verts et responsables », et illustrent « la prise de considération des normes les plus exigeantes en la matière », notamment la Taxonomie Européenne.

85 % de l’encours de dette est vert et responsable

La région Île-de-France a également bénéficié de la meilleure notation financière possible, d’après les agences Fitch et Moody’s. Actuellement, 85 % de l’encours de dette régionale de l’Île-de-France est vert et responsable, alors qu’il était à moins d’un tiers en 2015. La Région a ainsi réussi à inverser la tendance, en étant uniquement émetteur d’emprunts verts et responsable depuis 2016. Fin 2022, le niveau de la dette s’établissait à 6,3 milliards d’euros contre 5,4 milliards fin 2015. L’encours de dette a ainsi été stabilisé en volume entre 2016 et 2022.