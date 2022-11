La région Île-de-France lance sa mutuelle

En partenariat avec Harmonie Mutuelle, Axa et La Mutuelle Familiale, la région Île-de-France a récemment annoncé le lancement de la première offre de mutuelle régionale par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Farida Adjani, vice-présidente chargée des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Disponible à partir du 1er février 2023, elle offrira, d’après la Région, « un tarif jusqu’à 20 % plus accessible que le montant des offres habituellement pratiqué, pour des garanties similaires » et proposera des remboursements sur dix spécialités de médecine « non conventionnelle » comme des consultations avec un psychologue.

Accessible à tous

« Ce dispositif unique pour une collectivité locale vient renforcer la politique volontariste que nous menons à la Région Île-de-France pour améliorer l’accès aux soins, le pouvoir d’achat et lutter contre la désertification médicale des territoires », a déclaré Valérie Pécresse. L’objectif de cette mutuelle, accessible à tous sans condition de ressources, est « d’améliorer l’accès aux soins, en particulier pour ceux disposant d’un pouvoir d’achat modéré, et de lutter contre la désertification médicale des territoires ».

Pour accéder à cette nouvelle offre, la Région va mettre en place une plateforme d’information et d’orientation accessible du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Une aide à la résiliation du contrat d’assurance complémentaire en cours sera également proposée.