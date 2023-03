La région Île-de-France annonce des mesures pour renforcer sa cybersécurité

« Lors des précédents JO, à Tokyo, il y eut plus de quatre milliards de cyberattaques. L’année prochaine, on s’attend nous aussi à être la cible de milliards d'attaques du même ordre, lors de nos Jeux olympiques et paralympiques. Ces derniers temps, nous avons constatés que nous avons de grandes fragilités, notamment sur les services publics comme les hôpitaux ou sur les collectivités. On veut donc profiter de l’année 2023 pour renforcer tous nos murs de cybersécurité », a déclaré Valérie Pécresse.

Trois mesures annoncées

Lors de la visite du Campus Cyber, lieu totem de la cybersécurité qui rassemble les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine de La Défense, la présidente de région, Valérie Pécresse, a annoncé trois mesures en lien avec la cybersécurité.

“Nous voulons être un acteur de référence en Europe, en matière de cyber”, a lancé Valérie Pécresse. C’est pour aller dans ce sens que l’annonce d’un déploiement d’un pack cybersécurité avec deux formats de chèque, à partir de juillet 2023, a été faite. Le premier chèque, nommé “Diag Cyber”, de 5 000 euros, est destiné à financer la réalisation de diagnostics et la formalisation de plans d’actions associés. Vient ensuite le chèque “Investissement Cyber” de 10 000 euros, conditionné à la réalisation d’un diagnostic cybersécurité et destiné à soutenir les dépenses en investissements. L’objectif de ces deux chèques est d’inciter les PME à s’emparer du sujet de la cybersécurité auquel elles sont les plus exposées.

La région prolonge aussi son soutien au Campus Cyber via l’European Digital Innovation Hub « Cybiah » en renforçant le budget du projet à hauteur de 2 millions d’euros supplémentaires. Un consortium de 12 partenaires (dont EPITA, MGP, Hub France, CCI Ile-de-France…) œuvre auprès des PME pour faire de la sensibilisation, de la formation continue et initiale, du développement de services et solutions adaptées, ou encore de l’accompagnement.

Enfin, la Région a annoncé lancer le CSIRT (Computer Security Indident Response Team), autrement appelé la « caserne cyber ». Elle prendra en charge les acteurs franciliens de taille intermédiaire les plus vulnérables, les PME et ETI, les collectivités, les établissements publics et les associations. « Ce sera un centre d'assistance, doté d’une plateforme d’appel téléphonique et un système d’information pour les situations d’urgence ». Le CSIRT sera totalement opérationnel fin 2023.