La Région Île-de-France adopte son plan de sobriété énergétique

Là où le Gouvernement aura préconisé une économie d’énergie de 10 %, la Région Île-de-France a déjà atteint 10 % dans les lycées et 30 % au siège, sans compter toutes les mesures nouvelles qui permettront de renforcer cette trajectoire.

En effet, plusieurs mesures ont été adoptées par le Conseil régional réuni la semaine dernière en commission permanente, mesures prises et initiées en concertation avec les agents et les syndicats. Ainsi, la Région Ile-de-France a d’ores et déjà réduit la température au siège de 23° à 19°, ce qui engendre une baisse de la consommation de 15 %, arrêté l’éclairage en journée sauf lorsque la baisse de la luminosité l’impose, a éteint tout le bâtiment à partir de 21h hors jours de séance, ou encore arrêté l’éclairage du logo sur le bâtiment.

La région Île-de-France poursuit ainsi un engagement pris dès 2016 de faire de la sobriété énergétique une priorité, avec le déménagement du siège et le regroupement des agents notamment, mais aussi dans les lycées franciliens. En effet, le programme massif de réhabilitation et de construction de lycées neufs a permis une économie de la consommation d’énergie par m2 de pratiquement 10 % au total, dont 8 % sur le chauffage. A elles seules ces économies représentent 47 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 20 000 habitants pendant 1 an.