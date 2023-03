La région Île-de-France accueille la 1ère promotion de son incubateur le Perqo

Cette première promotion du Perqo, composée des équipes des 40 projets sélectionnés pour faire partie de cette dernière, a été accueillie par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse au siège de la Région, à Saint-Ouen. Elle regroupe des projets

d’innovation à impact positif et prioritaires pour la Région que sont le handicap et la handitech, la transition écologique, la greentech et l’économie circulaire, ainsi que le sport, avec en ligne de mire l’arrivée des grands évènements sportifs en France en 2023 et 2024.

Originaires de tout l’Hexagone, ces start-up ont entre six mois, pour les projets dits « expresso », et douze mois, pour ceux « lungo», pour lancer pleinement leur activité et pérenniser leur modèle économique.

Le Perqo, 2 500 m2 d’espaces de travail variés

La Région souhaite donner aux startups, aux chercheurs, aux étudiants, aux entrepreneurs, aux TPE/PME franciliennes ou encore aux associations porteuses de solutions innovantes toutes les clés pour développer leurs projets dès le début de leur aventure entrepreneuriale. Pour ce faire, le Perqo, qui s’étend sur 2 500 m2, offre aux porteurs de projet des espaces de travail variés et fonctionnels, favorisant l’émulation collective. Il propose un loyer de 200 euros hors taxes (HT) par mois pour deux personnes maximum, 100 euros HT par mois par personne supplémentaire et un tarif social à 100 euros HT / mois pour deux personnes maximum. Pour mener à bien ce projet novateur, la Région a fait appel à l'expertise en innovation et en accompagnement à la création d'entreprise de deux partenaires que sont Schoolab et l’accélérateur d’innovation sociale 21.

1ère promotion : le bilan

Sélectionnés parmi plus de 150 candidatures déposées, les 40 projets qui ont intégré l’incubateur depuis début mars portent une dynamique sociale et environnementale positive s’inscrivant dans l’une des trois thématiques retenues pour cette promotion 2023. Ainsi, 11 projets concernent la thématique Handicap/HandiTech, 17 projets celle sur la Transition écologique/GreenTech et 12 visent la thématique Sport/SporTech.

Les porteurs de projets ont entre 21 et 70 ans et sont issus de tous les départements (sauf des Yvelines), avec une forte proportion d’entrepreneurs issus de Seine-Saint-Denis. De plus, 16 projets sont portés par des femmes, reflet de l’engagement de la Région pour l’entrepreneuriat féminin.

Prochaines inscriptions en mai 2023

La prochaine session d’inscription permettant d'intégrer le Perqo aura lieu à partir de mai 2023, pour une entrée dans l’incubateur au mois d’octobre 2023. Comme pour cette première promotion, les porteurs de projet auront le choix entre :