La région IDF vote son budget 2021

« Ce budget est rendu possible parce que nous avons les reins solides et que, depuis 2016, nous avons su dégager des marges de manœuvre financières par une gestion exemplaire », a affirmé Valérie Pécresse. Ce budget, voté par la majorité UDI-MoDem-LRI, présente une « hausse record des investissements à 2,6 Mds (+17 %), tandis que les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1,9 Md », selon le vice-président Stéphane Salini.

Après avoir annoncé en juin un plan de 1,3 Md pour la relance post-Covid, « dépensé à 90 % en sept mois », Valérie Pécresse promet un « acte III de la relance », grâce à un plan pluriannuel d'investissement, signé avec l'État, pour « 24 milliards d'euros entre 2021 et 2027, dont 5,5 Mds en 2021-2022 ». Dans ce plan, la région prévoit notamment d'investir un milliard d'euros pour la santé, par exemple pour « créer 500 lits de réanimation modulaires et former 3 000 soignants ». Par ailleurs, la région a voté une aide aux loyers de 1 000 euros aux commerces, bars et restaurants confrontés à une fermeture administrative pendant le deuxième confinement.

Pour les groupes de gauche et écologistes, ce budget « ne comporte aucune mesure d'ampleur capable d'éviter aux plus fragiles et aux personnes les plus exposées de basculer dans la précarité ». « Triste bilan, triste mandat », a déploré Ensemble IDF (socialiste) qui a dénoncé « un désinvestissement massif dans le fonctionnement des lycées depuis 2016 ». Le Front de gauche a dénoncé « un budget qui passe à côté des urgences », regrettant notamment « un budget du logement social divisé par trois entre 2015 et 2021 ». « La région a décroché des réalités franciliennes » a critiqué le groupe Alternative écologiste et sociale, tandis que les élus écologistes et progressistes ont déploré un budget « de renoncement, étriqué et conservateur ». Le RN a regretté que le développement économique ait été « le parent pauvre du budget ». Le groupe LRI a, quant à lui, salué « un modèle de saine gestion », l'UDI un « budget de combat », et le MoDem « une action cohérente et globale ».