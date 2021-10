La Région IDF signe une charte fixant la nouvelle organisation des transports en commun

Parce que le déconfinement et la reprise de l'activité économique vont conduire de nombreux Franciliens à emprunter les transports en commun, la sécurité sanitaire des voyageurs comme du personnel nécessite d'aménager leur utilisation. C'est pourquoi la Région, Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports, l'État, les collectivités et les partenaires sociaux ont signé une charte visant à maîtriser le flux de voyageurs lors de la reprise de l'activité économique.

Limitation du flux de salariés dans les transports

La charte prévoit de réduire les déplacements professionnels en prolongeant le recours au télétravail pour le plus grand nombre de salariés possible.

Lorsque cela n'est pas possible, elle prévoit tout d'abord d'encourager les modes de transport alternatifs, tels que le vélo ou le covoiturage, de nombreux déplacements en Île-de-France étant inférieurs à 5 km,

Parallèlement, elle prévoit un étalement des arrivées et départs sur les lieux de travail pour maintenir autant que possible la règle de distanciation sociale, nécessaire au contrôle de l'épidémie. Pour ce faire, les employeurs devront fournir une attestation à leurs salariés sur laquelle seront mentionnées les horaires auxquelles ils sont autorisés à se rendre sur leur lieu de travail.

Enfin, pour éviter les risques de contamination, le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun. Des masques seront distribués durant les premières semaines par Île-de-France Mobilités, la Région et les collectivités qui le souhaiteront mais les entreprises sont également appelées à en fournir à leurs salariés.

Un engagement de mise en œuvre par tous les signataires

Tous les signataires de la charte s'engagent à mettre en œuvre les modalités qui y sont inscrites.

Parmi eux, les entreprises s'engagent à poursuivre le télétravail la première semaine suivant le déconfinement, pour les activités qui le permettent, puis à augmenter le taux de présence de leurs salariés de 10 % chaque semaine, lors des deux semaines suivantes si les conditions de transport le permettent.

Pour les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, l'organisation des horaires devra être repensée pour répartir de manière homogène les arrivées entre 5h30 et 10h30 et les départs entre 15h30 et 19h30. Les agents de contrôle auront en charge de vérifier dans les transports que chaque salarié est bien muni de l'attestation de leur employeur.

Autres signataires, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris Île-de-France et la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) d'Île-de-France s'engagent également à appliquer à leurs propres agents les modalités de la charte et à la promouvoir auprès de leurs réseaux.

Enfin, les collectivités locales s'engagent à appliquer pour leurs propres agents ces nouvelles modalités et à soutenir le développement de modes de transports alternatifs, de même que l'État qui s'engage à faciliter l'accessibilité des masques pour les TPE et les PME en mettant en place une plateforme de vente en ligne et de livraison.

Probable évolution des modalités fixées

La charte contient des dispositions prévues pour la première phase de déconfinement mais qui ont vocation à être ajustées régulièrement, selon les résultats constatés et les évolutions des orientations sanitaires. L'offre pourra donc être ajustée au regard du suivi précis de la fréquentation dans les transports en commun, instauré dès le 11 mai.