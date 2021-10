La Région et les entrepreneurs appellent à la mobilisation pour le climat

Aux côtés de Jean-Paul Huchon, Fanny Picard, associée fondatrice d'Alter Equity, fonds d'investissement soutenant une croissance responsable, Hélène Valade, présidente du Club des directeurs du développement durable, directrice du développement durable chez Engie (GDF Suez), Frédéric Utzmann, pdg de Certinergy société de services en efficacité énergétique, et Emmanuel Cazeneuve, pdg d'Hesus, entreprise de recyclage des déchets de chantier symbole de l'économie circulaire, ont signé cet appel.

Cette signature est intervenue dans le cadre d'une Journée régionale pour le climat intitulée « Mobilisons-nous pour le climat », s'articulant autour d'une séance plénière et de trois ateliers ouverts au public :

- Anticiper l'adaptation au changement climatique et ses impacts financiers, présidé par Hélène Valade.

- Eviter la ségrégation climatique et les nouvelles formes d'inégalités, présidé par Pierre Radanne.

- Vivre dans un monde en transition : les jeunes face au changement climatique, présidé par Alexia Jean et Rémi Lavenant du Conseil régional des jeunes.

Un large panel d'actions a déjà été entrepris dans le cadre de la COP 21, comme la création d'un fonds de 2 millions d'euros pour la mobilisation citoyenne, l’organisation d'une quinzaine de Journées régionales pour le climat, la rédaction d'une contribution régionale sous le patronage de Pierre Radanne, la création d'un volet prospectif dédié à la transition énergétique dans le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, etc.