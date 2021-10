La Région et les CCI lancent l'opération 150 000 masques pour la reprise

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, et Alexandra Dublanche, vice-présidente en charge du développement économique, ont décidé de mettre 150 000 masques commandés par la Région à disposition des commerçants et TPE qui reprennent leur activité le 11 mai et qui n'ont pas encore pu se doter d'équipements pour leurs salariés.

@ DR