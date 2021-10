La Région et la Caisse des dépôts signent une convention de partenariat

Celle-ci s'articule autour de cinq priorités : le soutien à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche ; le développement et la croissance des entreprises et des territoires ; l'aménagement durable du territoire ; le développement international et le tourisme ; et la mobilisation des financements européens.

à travers cette convention, les deux institutions réaffirment leur engagement commun en faveur de l'aménagement et du développement durable du territoire. Un nombre conséquent de projets issus de ce partenariat contribuera, en outre, au programme “Région solidaire”,

« action politique ambitieuse qui vise à mobiliser les politiques publiques régionales pour lutter contre les fractures sociales et territoriales ».

Différents axes et actions sont définis sur chacune des cinq priorités et déclinés dans une feuille de route. Elle sera mise en œuvre conjointement par la Région, la Caisse des dépôts et ses entités (dont la Banque des territoires) et filiales concernées.

Concernant la mobilisation des financements européens, la Caisse des dépôts et la Région conviennent de mutualiser leurs moyens et leurs expertises en vue d'accroître l'accès et la mobilisation des fonds européens par les porteurs de projets franciliens. Il s'agit notamment d'accompagner les projets de développement économique, l'innovation et la transition énergétique et écologique.