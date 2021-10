La Région en soutien des entreprises franciliennes

Elle contribuera au fonds État-Régions à hauteur de76 millions d'euros. Ce fonds s'adressera aux très petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. Il vise les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. Les régions se sont battues pour que ce seuil de 50 % soit retenu, contre 70 % souhaité initialement par l'État.

À partir du 15 avril, le fonds permettra aux très petites entreprises de plus d'un salarié, avec des difficultés sévères de trésorerie, de bénéficier d'une aide complémentaire de 2 000 euros. Ces demandes de subventions de 2 000 euros seront instruites par les services de la Région. La Commission permanente a aussi adopté un nouveau dispositif de soutien : « PM'UP Covid-19 ». Pouvant aller jusqu'à 800 000€, cette mesure vise à soutenir des projets permettant de créer, transformer ou renforcer les capacités de production de biens ou services d'importance stratégique en Île-de-France. La Région souhaite ainsi accompagner les TPE, PME et ETI dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros dans la reconversion, l'adaptation ou la création d'une chaîne de production. Cette aide pourrait donc, par exemple, permettre de fabriquer des gels hydroalcooliques, des masques, des visières, des blouses ou encore des respirateurs.