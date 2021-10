La Région complète sa gamme d'investissement

Pour Jean-Paul Planchou : « La Région Île-de-France concentre plus de 45 % des salariés du numérique. Dans le secteur de la Silver économie, elle rassemble établissements de recherche, institutions sanitaires et médico-sociales et surtout le cluster Soliage. La Région se doit d’intervenir dans ces deux secteurs pour soutenir la croissance des entreprises dans ces secteurs ». Pour ces deux fonds, la Région prendra une participation minoritaire au capital de fonds privés déjà spécialisés sur le numérique et la Silver économie. Ces fonds seront choisis après un appel à manifestation d’intérêt et la Région sera obligatoirement associée aux décisions d’investissement. La Commission permanente décidera des montants alloués aux deux fonds. Dans les deux cas, les fonds investiront en fonds propres ou quasi fonds propres dans des PME.

Pour mémoire, la Région dispose d’une gamme complète de fonds d’investissement pour financer les PME et les aider à grandir, conformément à la Stratégie régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI). La Région a choisi de concentrer ses efforts sur cette cible, car ce sont les PME-PMI qui créent l’emploi et dynamisent la croissance.