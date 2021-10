La région célèbre ses “Créatrices d'Avenir”

Ces six femmes ont été distinguées par la remise d'un trophée et de dotations financières et d'accompagnement lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2018, qui s'est déroulée le 12 décembre dernier.

« Créé pour mettre à l'honneur les dirigeantes d'entreprises franciliennes, le succès rencontré par l'édition 2018 de Créatrices d'Avenir montre que les femmes sont toujours plus nombreuses à relever le défi de l'entrepreneuriat et à avoir envie de le faire savoir. Avec cette année encore un très beau palmarès de lauréates pleines d'idées et portant des projets créatifs et ambitieux, Créatrices d'Avenir confirme son positionnement de concours de référence en matière d'entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France. De surcroît, ces résultats sont une bonne nouvelle puisqu'ils sont représentatifs du dynamisme de la création d'entreprise par les femmes dans la région », se félicite Edouard de Penguilly, président d'Initiative Ile-de-France et président de “Créatrices d'Avenir”.

Trophée “Créatrice d'Avenir ” 2018 & Trophée du “Public” : Alexia Cassar - The Peony Company (Marly-la-Ville, 95)

Le Trophée “Créatrice d'Avenir” 2018 a été décerné à Alexia Cassar, fondatrice du premier et seul salon de tatouage 100 % dédié à la reconstruction de l'estime de soi après un cancer du sein à travers le tatouage 3D artistique de reconstruction du mamelon et de l'aréole.

The Peony Company remporte par ailleurs le Trophée du “Public”, récompensant le projet finaliste ayant obtenu le plus grand nombre de votes sur les réseaux sociaux.

Trophée “Entreprise responsable” : Annabelle Grousset - APA de Géant (Epinay-sous-Sénart, 91)

Ce trophée récompensant une femme ayant créé une structure conciliant activité économique et responsabilité sociale a été décerné à la fondatrice d'une entreprise solidaire d'utilité sociale qui propose des prestations de services en Activité physique adaptée (APA) pour permettre aux publics à besoins spécifiques de pratiquer une APA à leurs besoins et envies.

Trophée “Innovation” : Leslie Marel - Biomarel (Fresnes, 94)

Récompensant une femme ayant créé une structure s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large, ce trophée a été décerné à la fondatrice d'une start-up qui développe de dispositifs électroniques et dispositifs médicaux d'aide à la communication et de retour à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap.

Trophée “Audace” : Johanna Guimard - Jo Bike Team (Herblay, 95)

Ce trophée récompensant une femme ayant créé une entreprise dans un secteur traditionnellement masculin a été décerné à la d'une entreprise de vêtements et accessoires motos dédiés principalement à la motarde pour convenir à toutes les morphologies qu'elles soient petite, grande ou ronde.

Trophée “Quartier” : Alice Schneider - La Régulière (Paris 18e, 75)

Récompensant une femme dont l'entreprise a un impact positif sur un quartier prioritaire de la politique de la ville, ce dernier trophée a été décerné à la fondatrice d'une librairie orientée vers le livre d'image couplée à un espace café qui accueille à la fois des expositions et des ateliers manuels.