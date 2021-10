La Région aux côtés des professionnels de santé franciliens

« Afin de créer les conditions favorables à une mobilisation massive de tous les étudiants infirmiers pour prêter main forte dans les hôpitaux et cliniques privées », la Région a voté « l'attribution d'une aide individuelle régionale exceptionnelle à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers inscrits dans les instituts de formation franciliens et contribuant, durant leur stage, à la gestion de la crise sanitaire au sein des équipes médicales et soignantes ». 15 000 étudiants sont potentiellement concernés.

