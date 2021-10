La Région accorde la gratuité des ressources pédagogiques pour tous les lycéens franciliens

Elles ont décidé la gratuité des ressources pédagogiques pour tous les élèves. La Région financera ainsi les manuels et ressources pédagogiques papier ou numériques pour tous les lycéens du public et du privé sous contrat.

L'investissement représentera un total de 340 euros par élève, soit trois fois plus qu'en 2010-2013 lors de la précédente réforme.

Plus de 260 200 élèves (des classes de 2de et 1re générale et technologique, de 2de professionnelle et 1re année de CAP) seront concernés par ce changement dans 670 lycées en Île-de-France lors de la rentrée de septembre 2019.

Afin d'accompagner la mise en place de cette réforme, la Région a établi quatre principes :

La Région envisage l'autonomie des établissements d'enseignement. D'ici la mi-avril, chaque établissement fera le choix de conserver le manuel papier ou de passer au “100% numérique”. les ressources pédagogiques seront ainsi gratuites pour tous. L''enseignement professionnel prendra lui aussi un virage numérique. La Région accompagnera l'intégralité des lycées professionnels dans leur passage au tout numérique et a pour objectif de passer 50 % de lycées généraux et technologiques afin que la révolution technologique se poursuive dans les lycées.

Grâce à ces nouvelles mesures, la Région entend réduire la fracture numérique sociale et territoriale. Elle prêtera aux lycéens en lycée professionnel public ou privé sous contrat concernés, pour la durée de leur scolarité, une tablette. Un fonds social d'équipement sur critères sociaux est également prévu pour les élèves de Première et les élèves du privé.

Le budget dédié aux lycées, qui s'élève à plus d'un milliard d'euros, est le deuxième budget régional (1,27 milliards dont 649 millions en investissement, soit une hausse de 71 % par rapport aux investissements de 2015).