La Régie immobilière promeut la mobilité éco-responsable

L’objectif ? Conforter son action écologique en matière de mobilité, et décarboner son activité. « Cette initiative s’inscrit dans la démarche de la ville de Paris de devenir une capitale 100 % cyclable d’ici 2026. Elle fait également écho à l'augmentation de l’utilisation du vélo dans les déplacements depuis la crise sanitaire. A Paris, le nombre quotidien de passages à vélo a augmenté de 60 % entre 2019 et 2021. Enfin, cette mobilité douce permet d’éviter l’affluence dans les transports en commun », explique David Belliard, président de la Régie Immobilière de la Ville de Paris.

Soixante vélos commandés

La RIVP vient de passer commande d’une soixantaine de vélos à TIM Sports. L’objectif est notamment de proposer des nouvelles solutions de déplacements aux salariés qui souhaitent délaisser la voiture en faveur d’une mobilité plus propre. Le vélo de fonction devient ainsi l’alternative idéale pour les trajets domicile - travail, mais également pour les déplacements personnels, qui permet de répondre à la fois à des enjeux écologiques et économiques. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté cet appel d’offres public pour équiper les collaborateurs de la RIVP. Cela montre que le vélo de fonction est une réelle solution qui s’étend dans tous les secteurs aussi bien dans le privé que dans le public. Nous serons donc aux côtés de la RIVP pour cette nouvelle aventure qui contribuera à l’essor du vélo en région parisienne mais également à rendre la mobilité quotidienne plus propre », affirme Jérôme Blanc, cofondateur de TIM Sports.

Pour faciliter la mise en place de ce dispositif, TIM Sports propose une offre complète. L’entreprise prend en charge 70 % du coût du leasing et le salarié la différence, comprenant outre la location du vélo, sa maintenance, son équipement, ses accessoires (cadenas, casque…). Une assurance vol et casse ainsi qu’une assistance rapatriement sont également incluses. Les salariés bénéficiaires se verront proposer de suivre un module learning de sensibilisation à la conduite en vélo en milieu urbain.