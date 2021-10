La réforme des APL reportée

"Dans le contexte de l'épidémie du coronavirus – Covid-19, le gouvernement a pris la décision de décaler la mise en œuvre de la réforme des APL en temps réel, prévue le 1er avril", a annoncé le ministère du Logement dans un communiqué. Il n'a pas fixé de nouvelle date pour cette réforme qui devait permettre de calculer les APL en fonction des revenus actuels du bénéficiaire et non, comme c'est toujours le cas, de ceux gagnés deux ans auparavant. Cette décision suit l'annonce par le président de la République du report de toutes les réformes en cours, notamment celle des retraites, pour se concentrer sur la crise économique et sanitaire liée au Covid-19. “Comme toute réforme, la remise à plat des APL nécessite une mobilisation accrue des effectifs des caisses qui ne paraît pas compatible avec la situation actuelle", juge le ministère du Logement.

Ce n'est pas le premier report de cette réforme. Elle devait initialement entrer en vigueur début 2019, le gouvernement comptant dessus pour économiser environ un milliard d'euros, mais a été décalée à plusieurs reprises à cause des difficultés à la mettre en œuvre.